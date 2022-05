Inno rolt op z'n 125ste verjaardag een nieuwe strategie uit. Die moet dringend het tij keren, want de Belgische warenhuisketen is verlieslatend, na jaren van terugvallende omzet. Zo vertelden we u maandag al. Door verder terugvallende omzet moest Inno sinds half april nog zo'n 700 werknemers in tijdelijke werkloosheid zetten. Maar die maatregel is in deze verjaardagsweek ingetrokken. Inno wil weer groeien, met z'n unieke netwerk van "department stores" in ons land, maar ook online. De marketingdirecteur van Inno nodigde onze ploeg uit in de opgefriste Inno van Leuven.