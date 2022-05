In Kortrijk is officieel geopend. Jonge bedrijven die bezig zijn met educatieve technologie kunnen er samenwerken met onderzoekers en met grote bedrijven die al een stuk verder staan in dat domein. Bedoeling is om in Vlaanderen een echt EdTech-ecosysteem uit te bouwen met internationale slagkracht. De Vlaamse overheid trekt er 1,8 miljoen voor uit.