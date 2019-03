Interimkantoor zoekt specifiek vrouwelijke interims

In Roeselare is Jobfixers Madammen opengegaan. Het allereerste uitzendkantoor specifiek gericht op vrouwelijke interimkrachten. Als het concept aanslaat, komen er vanaf september kantoren elders in Vlaanderen. In eerste instantie in de driehoek Brugge-Gent-Kortijk.