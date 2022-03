De Franse supermarktketen Intermarché neemt de Mestdagh-groep over. Da's een superfranchisenemer die nu nog 87 winkels uitbaat voor Carrefour, de Franse rivaal van Intermarché. De winkels liggen vooral in Brussel en Wallonië. De vakbonden vrezen voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Want de winkels zouden in de toekomst uitgebaat worden door individuele franchisenemers. En dat scheelt een slok op de borrel.