Omdat we massaal online films en series kijken en gamen, hebben we tijdens de lockdown een internet record verbroken. In het eerste weekend van de quarantainemaatregelen constateerde Telenet 50% méér dataverkeer dan gewoonlijk: maar liefst 2,6 terabit per seconde. Dat was nog nooit gebeurd. We bellen opvallend vaker, zowel met de gsm als - verrassend - met de vaste telefoon.