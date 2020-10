Investeringsmaatschappij Intervest, die zich ondermeer specialiseert in kantoorgebouwen, heeft in Mechelen haar 'kantoor van de toekomst' voorgesteld. In tijden waarin telewerk en kantoorwerk elkaar afwisselen, moet de werkplek vooral een inspirerende ontmoetingsplaats zijn, zegt Intervest. En tegelijk moet die zo coronaveilig mogelijk zijn ingericht.