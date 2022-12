De komende vijf jaar zal er wereldwijd evenveel hernieuwbare energie bijkomen als in de voorbije twintig jaar. Dat komt bijna neer op een verdubbeling van de productiecapaciteit in vijf jaar tijd. Die voorspelling komt van het Internationaal Energieagentschap. Nooit eerder trok dat z'n verwachtingen zo fors op. De verklaring is niet ver te zoeken: de huidige energiecrisis.