Dit jaar zijn er in Vlaanderen 55 windmolens op land bijgekomen. Daarmee was 2022 niet het béste jaar voor investeringen in windenergie, maar wel een topjaar. De sector ziet ook nog volop ruimte voor groei. Door vervanging van de oudste exemplaren, maar ook met nieuwe windparken, ondermeer in het havengebied. Grootste rem blijft de tijdslopende vergunningsprocedure, maar er is beterschap op komst. Ook onder druk van Europa.