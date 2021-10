In Vilvoorde zijn de eerste supersnelle laadpalen van Ionity vlakbij de Brusselse Ring in dienst genomen. Ionity is een joint venture van de 3 Duitse autoreuzen, aangevuld met Ford en Hyundai. Het bedrijf bouwt en beheert een netwerk van snelle laadstations in twintig Europese landen. Ionity ziet duidelijk brood in het snel groeiende elektrische wagenpark in ons land.