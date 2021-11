In elk geval doet ze het beter dan vroeger: in 2019 werd een factuur gemiddeld 24 dagen na inscanning betaald, nu is dat 15 dagen. Om het betaalgedrag beter in de gaten te kunnen houden, heeft de Staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, een zogeheten betalingsmonitor gelanceerd. Die zal elke 3 maanden de betalingstermijnen van alle administraties publiek maken.