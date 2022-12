De verloning van IT-ers via het fiscaal supervoordelige auteursrecht wordt ingeperkt. Daarmee komt een einde aan een jarenlange sluipweg waarlangs steeds programmeurs steeds minder belasting moesten betalen. Ook voor hun werkgevers, de IT-bedrijven, was dat interessant in de "war for talent". Maar de regering heeft beslist om de voorwaarden duidelijker af te bakenen. Heel wat IT-ers riskeren nu flink loonverlies te lijden.