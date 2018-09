Italiaanse begroting stuurt rente hoger, beurzen lager

De beurs van Milaan dondert ruim 4% lager en verschillende Italiaanse banken verliezen 8 tot 9 procent. Dat bloedbad is het resultaat van de Italiaanse begroting die afgelopen nacht is goedgekeurd. De regering klopt zich op de borst want ze maakt ruimte voor allerlei verkiezingsbeloftes. Maar ze ligt hiermee ook op ramkoers met de financiële markten en de Europese Commissie.