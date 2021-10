Na 66 jaar wordt het Boerinneke Italiaans! Z'n concurrent Nutkao heeft de Antwerpse producent van chocopasta overgenomen, om er Noord-Europa mee te veroveren. Niet alleen met de bekende Boerinneke-choco, maar ook met gespecialiseerde varianten, zoals suikervrije of speculaaspasta. Want Boerinneke is ook een belangrijke producent van smeerpasta voor de huismerken van verschillende supermarkten, de zogenaamde "private label".