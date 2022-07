Nu Europa af wil van Russisch gas, is het naarstig op zoek naar alternatieve leveranciers. Gisteren bereikte de Europese Commissie nog een akkoord met Azerbeidzjan om de gaslevering te verdubbelen. En Italiaans premier Mario Draghi trok voor de tweede keer sinds de Russische inval richting de overbuur in de Middenlandse Zee, Algerije. Hij sloot een deal van 4 miljard dollar over de levering van extra gas dit jaar.