James Webb, de grooste en meest krachtige telescoop die tot nu toe in de ruimte is geschoten, heeft z'n eerste afbeeldingen naar de aarde verstuurd. Dat is mee mogelijk gemaakt door Belgische technologie: het Oudenaardse OIP is een van de bedrijven die mee bouwde aan de verbinding tussen de telescoop en z'n meetinstrumenten. Het oog van de satelliet, zeg maar.