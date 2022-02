Bagger- en bouwbedrijf Jan De Nul heeft in China z'n nieuwste schip De Voltaire te water gelaten. Het is het grootste schip in zijn soort ter wereld: van top tot teen is het even hoog als de Eiffeltoren in Parijs. Het schip zal de komende jaren ingezet worden om offshore windturbines te plaatsen. Jan De Nul investeert fors in future-proof schepen, klaar voor de huidige én volgende generaties windmolens.