Morgen beslist de federale regering over de uitrol van het 5G netwerk in ons land. Niks te laat, vindt Beltug, de Belgische federatie voor technologieleiders. 60% van de Belgische bedrijven zou zich zorgen maken over de onzekerheid rond 5G, 36% staat nu al klaar om de technologie te implementeren. Voor de consument is de uitrol van 5G handig, maar voor de bedrijven essentieel, klinkt het bij Beltug.