Janssen Pharmaceutica inversteert in innovatie productie

Janssen Pharmaceutica - onderdeel van het Amerikaanse Johnson&Johnson - heeft 21 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe productielijn in Beerse. Dankzij baanbrekende technologie kan daar nu continu geneesmiddelen worden geproduceerd. Ook in Puerto Rico en Italië test de farmareus dergelijke productielijnen uit.