Farmabedrijf Janssen Pharmaceutica is al voor de vijfde keer verkozen tot aantrekkelijkste werkgever van België. Dat blijkt uit de Employer Brand Research, een enquête die uitzendkantoor Randstad jaarlijks afneemt bij tienduizend mensen. Een sterk imago is voor de bedrijven een belangrijke troef om bekwaam personeel aan te trekken. Ook in coronatijden, want de krapte op de arbeidsmarkt neemt opnieuw toe.