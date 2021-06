Janssen Pharmaceutica, dochter van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson, start nog dit jaar met de bouw van een productiesite voor celtherapie in ons land. In Gent verrijst een gebouw van zo'n 26.000 vierkante meter. Janssen zal er de behandelingen produceren voor bloedkankerpatiënten in heel Europa. In 2023 moet de fabriek operationeel zijn.