Koning Filip heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan Janssen Pharmaceutica in Beerse. Waar wordt gewerkt op een van de vele kandidaat-vaccins tegen Covid-19 die wereldwijd in ontwikkeling zijn. Terwijl dat totaal niet haar corebusiness is zette de vestiging op vraag van de overheid ook testcapaciteit op om afgenomen coronatests te analyseren. Dat deden enkele tientallen vrijwilligers binnen het bedrijf.