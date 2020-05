De Japanse economie zit officieel in een recessie. Dat was van 2015 geleden. De derde grootste economie ter wereld kromp in het eerste kwartaal met 0,9% door de coronapandemie. Maar ook voor de virusuitbraak stond de Japanse economie al in het rood. En ook het huidige kwartaal belooft voor exportland Japan weinig goeds.