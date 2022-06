Japan opent na bijna twee jaar opnieuw de grenzen voor buitenlandse toeristen. Zij het mondjesmaat. Het gaat in de eerste plaats om toeristen uit 98 landen en regio's met een lage besmettingsgraad, waaronder België. Voorlopig mogen er maar 20.000 toeristen per dag binnen. Zij moeten verplicht in groep reizen. Individuele toeristen worden nog niet toegelaten.