Is het een bus of is het een trein? De DMV, of dual-mode vehicle, is het allebei. De Japanse ontwikkeling is afgelopen weekend voorgesteld en wil een oplossing beiden voor de weinig rendabele spoorinfrastructuur in landelijke gebieden. Op het spoor is de DMV zowat de tegenpool de van hoge snelheids-"bullet"treinen waarvoor Japan bekend staat: het boemeltreintje haalt amper 60 kilometer per uur.