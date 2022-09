De Japanse farmareus Takeda investeert 300 miljoen euro in zijn vestiging in Lessines, in Henegouwen. Er wordt een state-of-the-artmagazijn neergezet en er komen twee extra productielijnen. Takeda telt wereldwijd 30 productiesites en het leek er lang op dat de groep zou kiezen voor een uitbreiding in de Verenigde Staten. Maar uiteindelijk haalde ons land het. Dankzij de knowhow op de Henegouwse site en de duurzaamheidstraditie van de fabriek.