Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-topman Jeff Bezos heeft een prototype van z'n maanlander voorgesteld. Het toestel, met de naam Blue Moon, moet een flinke cargolading maar ook mensen naar de maan kunnen brengen. Weliswaar pas over enkele jaren, want eerst moet Blue Origin z'n herbruikbare raket op punt krijgen. Maar het is Bezos duidelijk menens met zijn strategie om ooit de ruimte te koloniseren.