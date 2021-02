Voor het eerst in 2 jaar zijn er in onze KMO's meer jobs verloren gegaan dan er nieuwe zijn bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Worx. De tewerkstelling in de KMO's viel vorig jaar met 0,66% terug, terwijl ze in 2019 nog met 2,7% toenam. De dalende trend zet zich ook aan het begin van dit jaar voort.