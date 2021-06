Europa en de Verenigde Staten halen de banden aan - dat bleek vandaag tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan de EU-top in Brussel. Die ontmoeting leidde alvast tot een doobraak in het aanslepende handelsgeschil over de staatssteun voor vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Biden verzekerde dat hij terug nauw wil gaan samenwerken.