De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft zijn plan voor de economie onthuld, met daarin voor 700 miljard dollar aan investeringen. Hij trok daarvoor naar een metaalfabriek in Pennsylvania. Dat is niet alleen de staat waaruit Biden afkomstig is, het is ook één van de zogeheten "swing states", waar het verschil tussen Democratische en Republikeinse kiezers nipt is. Trump boekte er 4 jaar geleden onverwacht de overwinning, maar Biden wil de kiezers terugwinnen.