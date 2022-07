Ruim 2 jaar heeft het geduurd, maar Telenet heeft z'n netwerkdeal met Fluvius rond. Samen zullen ze via joint venture NetCo een glasvezelnetwerk uitrollen in Vlaanderen. Het doel is een dekkingsgraad van 78 procent, en dat binnen 15 jaar.Telenet en Fluvius stapen daarmee in de netwerkrace tegen Proximus, dat eerder al haar netwerkinvesteringen versnelde.