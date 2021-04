Meer dan de helft van de jongvolwassenen heeft geen vertrouwen in het overheidspensioen. Wie nog maar aan het begin van z'n loopbaan staat, vreest ook na z'n pensioen te moeten bijklussen om rond te komen. Dat vertelt een enquête van de koepel van pensioenspaarfondsen. Jongeren weten weinig over het complexe pensioenstelsel in ons land, maar ze beseffen wél dat ze zelf inspanningen zullen moeten doen.