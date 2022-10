De huizenprijzen in Vlaanderen zijn in de eerste negen maanden van dit jaar met 7,6 procent gestegen in vergelijking met 2021. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer van de notarissen. Vooral jonge kopers, van dertig jaar of jonger, zijn erg actief op de vastgoedmarkt. Zij willen snel een woonst kopen, nu de rente op hypotheken nog volop stijgt.