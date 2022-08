Een groep jonge landbouwers van Groene Kring heeft vanmorgen actie gevoerd aan chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven. Volgens de boeren offert het stikstofakkoord van de Vlaamse regering de landbouwsector helemaal op aan de groei van de industrie. Zo kreeg Ineos onlangs een vergunning voor de bouw van Project One, een mega-investering in een ethaankraker voor de productie van ethyleen.