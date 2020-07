De jonge mobiliteitsspeler Mobly heeft de zoekertjessite Vroom.be overgenomen van Mediahuis. Hoeveel het ervoor heeft betaald, is niet bekend. In de maand mei telde Vroom 380.000 unieke bezoekers. Een interessante overnameprooi dus voor Mobly. Het hoopt zo een ruimer publiek aan te boren voor z'n mobiliteitsdiensten, waaronder pechverhelping. Mobly is onderdeel van de Zwitserse verzekeraar Baloise.