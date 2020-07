Jongeren die nu afstuderen zien hun toekomstplannen in het water vallen. Vóór de coronapandemie sméékten bedrijven om arbeidskrachten, maar in enkele maanden tijd is die situatie hélemaal omgekeerd. In juni waren er 12 procent meer werkzoekenden dan in juni vorig jaar. En daarin zijn de pas afgestudeerden nog niet meegerekend. Zij worden waarschijnlijk de grootste dupe van deze coronacrisis.