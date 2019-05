De reuzebedrijven in deze wereld gaan het nog knap lastig krijgen. Ze zijn log, hebben een afkeer van risico en een ingebouwde weerstand tegen verandering. En dat in een snel veranderende wereld. Ze wanen zich misschien wel ongenaakbaar, maar ze zijn "Built to Suck". Dat zijn woorden van Joseph Jaffe. De Amerikaanse marketing goeroe is in ons land op uitnodiging van de Belgian Management and Marketing Association. Wij kregen een exclusief interview.