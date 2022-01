De Nederlandse supermarktketen Jumbo neemt de flitsleveranciers van Gorillas onder de arm om z'n online verkoop in België en Nederland op te drijven. Gorillas wist eerder al Tesco te strikken in het Verenigd Koninkrijk en Casino in Frankrijk. Grote namen dus. Leveringen aan huis worden steeds belangrijker in de concurrentieslag tussen de supermarktketens.