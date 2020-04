De Kortrijkse start-up Juunoo is er in deze coronatijden nog in geslaagd om vers kapitaal bij te tanken. Het bedrijf gaat de strijd aan met de grote open kantoorruimtes. Met snel verplaatsbare wanden als wapen. Het bedrijf wil nu zo snel mogelijk binnen- en buitenlandse kantoren veroveren, maar lonkt ondermeer ook naar scholen en winkelruimtes.