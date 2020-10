De aandelen van de waanzinnig populaire boysband BTS zijn verdubbeld op hun eerste beursdag. BTS is een Zuid-Koreaanse groep die miljoenen fans heeft over de hele wereld. Het muzieklabel van BTS trok vanmorgen naar de beurs. Dat maakt van de manager én van de jonge bandleden miljonairs. De vraag naar de aandelen was 600 keer groter dan het aanbod.