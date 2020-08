Amerikaans presidentskandidaat Joe Biden heeft z'n eerste publieke optreden gemaakt met z'n gloednieuwe running mate aan z'n zijde: de 55-jarige Kamala Harris. Harris maakte naam als procureur-generaal en is momenteel senator voor de democraten in Californië. Zij moet leven brengen in de verkiezingsrace, die nu écht gelanceerd is.