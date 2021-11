De regering in Kazachstan neemt maatregelen om de energieverslindende productie van cryptomunten aan banden te leggen. Kazachstan is nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen en de energievretende miningactiviteit past niet bij het groenere imago dat het land zich wil aanmeten. Bovendien zorgt de overbelasting van het electriciteitsnet voor stroomtekorten en daar is de gewone burger de dupe van.