De Brusselse start-up Kazidomi, gespecialiseerd in gezonde voeding en welzijnsproducten, heeft 6 miljoen euro opgehaald. De financiële injectie is nodig om de sterke groei van de webwinkel te ondersteunen. Sinds de oprichting in 2016 verdrievoudigde Kazidomi jaarlijks zijn omzet. Die trend hoopt het verder te zetten door - na de Waalse en Franse markt- ook Vlaanderen en Nederland te overtuigen van zijn aanbod gezonde producten.