Bankverzekeraar KBC heeft in het tweede kwartaal 845 miljoen euro opzij gezet om toekomstige betalingsmoeilijkheden op te vangen bij haar klanten. KBC verwacht dat vooral KMO's het in het najaar moeilijk zullen krijgen. Ondanks de provisie, wist de bankverzekeraar in volle lockdown toch winst te maken: 210 miljoen euro, weliswaar ruim 70% minder dan een jaar geleden.