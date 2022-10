KBC Mobile, de app van bank-verzekeraar KBC, is opnieuw uitgeroepen tot beste bankapp van België. Sia Partners, het onafhankelijk onderzoeksbureau dat meer dan 150 banken van over de hele wereld vergelijkt, roemt de gebruiksvriendelijkheid van KBC Mobile. En het feit dat complexe producten, als kredieten en verzekeringen, én extra diensten geïntegreerd zijn in de app.