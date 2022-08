KBC brengt als eerste bankinstelling in ons land een 'social bond' op de markt. Dat is een obligatielening om sociale projecten te financieren, zoals ziekenhuizen. De vraag naar zulke duurzame investeringen is groot bij institutionele beleggers, zegt KBC, omdat zij steeds vaker willen uitpakken met duurzame beleggingen bij hun achterban. De bankverzekeraar wil met z'n eerste uitgifte meteen 750 miljoen euro ophalen.