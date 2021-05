KBC gaat al zijn bedrijfsklanten, ook KMO's, aanspreken over hun duurzaamheidsstrategie. In eerste instantie richt de bankverzekeraar zich op bedrijven in acht sectoren, binnen de groep goed voor 40 miljard euro aan kredieten. In die sectoren verwacht KBC de grootst klimaatimpact, niet alleen voor die bedrijven zelf, maar ook voor de bankverzekeraar zelf in termen van kredietrisico's.