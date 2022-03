KBC wil de expertise die het heeft opgebouwd in artificiële intelligentie nog meer verzilveren. Het gaat zijn AI-toepassingen ook aan andere bedrijven verkopen en richt daarvoor een apart dochterbedrijf op: DISCAI. Zelfs een aparte beursnotering is op termijn mogelijk. De eerste toepassing die het op de markt wil brengen maakt een striktere controle op witwassen mogelijk.