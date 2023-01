Het aantal salariswagens in ons land is opnieuw gegroeid, en toch gebruikt de Belg nu minder de auto om naar het werk te rijden, dan een jaar terug. De fiets en de trein winnen volop terrein. Dat blijkt uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van Acerta. De HR-dienstverlener brengt voor het zevende jaar op rij de mobiliteitsgewoontes in kaart van zo'n 330.000 werknemers in de privésector.