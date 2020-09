De twee grootste kerncentrales in ons land 10 of zelfs 20 jaar langer openhouden levert een besparing op van zowat 120 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit een studie van EnergyVille waarin onderzoekers zitten van de KU Leuven, Imec en VITO, in opdracht van energieproducent Engie. Eerder voerde Energyville ook al studiewerk uit voor Greenpeace en voor de federatie van de industriële energievebruikers.