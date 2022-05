De Trends Gazellen Vlaanderen zijn uitgereikt. Dat zijn de trofeeën voor de snelste groeiers in de regio. Bij de middelgrote bedrijven prijkt Sereni bovenaan. In amper 5 jaar is het uitgegroeid tot een netwerk van begrafenisondernemers in heel Vlaanderen. Het zijn vaak familiale bedrijven, die hun eigenheid behouden. Maar om het beroep draaglijker en aantrekkelijker te maken, werken ze samen op vlak als boekhouding, inkopen of opleiding en uitwisseling van personeel.